Ein Sprecher des norddeutschen Wohnungsbauverbands VNW erklärte, 86 Prozent der Wohnungsgenossenschaften und der sozial orientierten Wohnungsgesellschaften in Norddeutschland würden die Aussichten für den Neubau derzeit als schlecht beziehungsweise als sehr schlecht einschätzen. "60 Prozent wollen deshalb den Start von Neubauprojekten verschieben beziehungsweise sind noch unsicher." Beide Verbände vertreten überwiegend sozial orientierte Vermieter wie Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften.

In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie klagten 90 Prozent der Unternehmen über steigende Preise, 80 Prozent über Lieferengpässe. Baustofflieferanten geben für viele Materialien derzeit nur noch tagesaktuelle oder gar keine Preise mehr an.

Zudem vereinbaren Bauherren und Baufirmen in der Regel vor Baubeginn Festpreise. Wenn die Materialkosten so schnell steigen wie derzeit, laufen die Baufirmen Gefahr, am Ende trotz voller Auslastung Verluste zu machen. Nach Angaben des Bauindustrie-Hauptverbands geben mehr als 30 Prozent der Bauunternehmen deshalb keine neuen Angebote mehr ab.