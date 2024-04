Die Bundesregierung hat Forderungen der Wohnungswirtschaft nach neuen Subventionen zurückgewiesen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte beim Wohnungsbau-Tag in Berlin, die dramatisch schlechte Lage am Bau sei zwar Realität. Jedoch sei die Inflation zurückgegangen und auch die Zinsen würden in absehbarer Zeit wieder sinken. Man müsse noch ein wenig durchhalten.