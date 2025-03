Im vergangenen Jahr haben mehr Deutsche den Weg in die Selbstständigkeit gewagt als 2023. Wie aus Vorauswertungen des KfW-Gründungsmonitors hervorgeht, ist die Zahl der Existenzgründungen im Vergleich zum Vorjahr um 17.000 auf 585.000 gestiegen. Das entspricht einem Plus von drei Prozent. Zu diesem Trend beigetragen habe die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt. Konkrete Zahlen zu den Gründungen in Mitteldeutschland liegen nicht vor, wie die Förderbank KfW auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilte.

KfW-Ökonom Georg Metzger sieht in der Steigerung aber keinen Aufschwung. Die Gründungen in Deutschland befänden sich seit 2018 im Seitwärtstrend. Das leichte Plus im Vergleich zu 2023 liegt der KfW zufolge an den Nebenerwerbsgründungen. So hätten sich 2024 rund 19.000 Menschen mehr ein zweites Standbein geschaffen. Bei den Vollerwerbsgründungen sei ein Rückgang von einem Prozent zu verzeichnen. Zum Vergleich: Laut Deutscher Presseagentur lag die Zahl der Existenzgründungen vor zehn Jahren noch deutlich über 800.000. 2004 seien es sogar noch fast 1,4 Millionen gewesen.