Bei Arbeitsunfällen am Bau sind im vergangenen Jahr in Deutschland 97 Menschen ums Leben gekommen. Das waren nach Angaben der Berufsgenossenschaft 27 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Häufigste Todesursache waren Abstürze aus großer Höhe. Mit 44 Toten machten sie 2020 fast die Hälfte der Opfer aus. Bei An- und Abfahrten zu den Baustellen gab es 19 tödliche Unglücke.