Auch die Verbraucherzentralen sehen bei ihren Schuldnerberatungen bisher keinen Anstieg von Problemen bei Kreditraten. Doch das sei womöglich nur eine Frage der Zeit, warnt Elke Neuendorf. Sie leitet die Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in Halle und spricht von einer Ruhe vor dem Sturm: "Wir erwarten schon, dass es in den nächsten Monaten, Wochen verstärkt dazu kommen wird, dass Leute ihre alltäglichen oder notwendigen Mietzahlungen und Energiekosten nicht mehr begleichen können und so dann an anderer Stelle sparen müssen und die Kredite dann nicht mehr bedienen können."