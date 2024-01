Nach dem Corona-Tief arbeiten besonders in Sachsen und Thüringen wieder mehr Menschen in der Zeitarbeit. Seit 2021 sinkt die Zahl der Beschäftigten in der Branche wieder. Vor allem in Sachsen-Anhalt haben viele die Zeitarbeit verlassen. Im Juni 2023 gab es dort weniger Leiharbeiter als zum vorigen Tiefpunkt im Jahr 2020.

Zeitarbeit und Leiharbeit Die Begriffe Zeitarbeit und Leiharbeit beschreiben dasselbe. Bei dieser Arbeitsform sind die Beschäftigten bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt und werden flexibel an Betriebe verliehen. Dort arbeiten die Leiharbeiter für eine bestimmte Zeit – in der Regel für maximal 18 Monate. Arbeitgeber bleibt die Zeitarbeitsfirma, die auch das Gehalt auszahlt. Die Beschäftigten sind überwiegend unbefristet angestellt und sozialversichert. Der offizielle Begriff für Zeitarbeit lautet Arbeitnehmerüberlassung.

Die Zahl der Zeitarbeiter hängt stark von der wirtschaftlichen Lage ab. Firmen nutzen Zeitarbeit unter anderem, um Auftragsspitzen abzudecken, Ausfälle zu ersetzen oder um schnell an neuen Standorten produzieren zu können. Wenn Unternehmen mehr Produkte anbieten und verkaufen können, steigt die Zahl der Zeitarbeiter.

Schwache Wirtschaftslage bremst die Zeitarbeit

Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung Dresden hat die voraussichtliche Wirtschaftsleistung Ostdeutschlands im Jahr 2023 berechnet. Das Bruttoinlandsprodukt bleibt demnach gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für 2024 erwartet das Institut wieder ein leichtes Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft.

Nach einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit nutzen Firmen in Phasen des Aufschwungs verstärkt die Zeitarbeit als ein flexibles Instrument. In den vergangenen zwei Jahren haben unter anderem die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, die Lieferengpässe sowie Preiserhöhungen die Zeitarbeitsbranche beeinträchtigt.

Unabhängig davon orientiert sich die Nachfrage nach Zeitarbeit an der Saison. Im Winter und Frühjahr sind durchschnittlich weniger Leiharbeiter beschäftigt – insbesondere zwischen Januar und März. Im Sommer und Herbst steigt die Nachfrage nach Leiharbeitern und erreicht im September ihren Höhepunkt.

Nur wenige Beschäftigte in Zeitarbeit

In der Gesamtbetrachtung spielt die Zeitarbeit nur eine geringe Rolle auf dem Arbeitsmarkt. Im Juni 2023 waren in Sachsen-Anhalt rund zwei Prozent aller Beschäftigten in der Zeitarbeit tätig, in Sachsen 2,3 Prozent und in Thüringen drei Prozent. Der Anteil an Leiharbeitern am Arbeitsmarkt sinkt seit 2017 und lag vor einigen Jahren noch um ein bis zwei Prozentpunkte höher.

Zeitarbeit ist in der Logistik besonders häufig