Höbel-Müller und Kolomiichuk schauen, was an Daten da ist, welche Daten für welches Problem Mehrwert bringen. Kolomiichuk will den Unternehmen die Technologie nahe bringen, Ängste nehmen, zeigen, dass auch kleinere Unternehmen von der Technologie profitieren. "Das Verstehen des Problems muss hier in den Vordergrund gestellt werden", sagt er, "und die KI als Werkzeug. Das heißt, ich muss nicht versuchen, jedes Problem mit KI zu lösen, sondern vom Problem her denken und dann schauen, welche Werkzeuge es dafür gibt".