Im Zuge der treuhänderischen Übernahme der Raffinerie Schwedt durch die Bundesnetzagentur plant die Bundesregierung Milliarden-Investitionen in mehrere ostdeutsche Standorte. Das Programm mit dem Namen "Zukunftspaket" soll über mehrere Jahre laufen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag erklärte. Die Öl-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg soll demnach Mittel in Höhe von 825 Millionen Euro von Bund und Ländern bekommen. Zum einen solle damit der Standort als solcher erhalten bleiben und die Bezahlung der rund 1.200 Beschäftigten gesichert werden.