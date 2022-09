Sachsen Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßte, dass die Verhandlungen mit der Bundesregierung erfolgreich gewesen seien. Der CDU-Politiker erklärte am Freitagnachmittag, Sachsen-Anhalt werde etwa 150 Millionen Euro vom Bund erhalten können, um in den kommenden Jahren in den Raffineriestandort Leuna und in den Landkreisen Saalekreis und Burgenlandkreis zu investieren. "Das hilft uns, die Strukturveränderungen in den nächsten Jahren weiter zu verstärken."