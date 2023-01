Fachkräftemangel Handwerk sieht Zuwanderung als Chance

Doch die größte Hürde, die es zu nehmen gilt, ist die Sprachbarriere. "Sprache, Sprache, Sprache! Eine Berufsausbildung werden sie nicht schaffen, wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Also muss alles getan werden, damit sie die Sprache beherrschen – berufsbegleitend oder auch schon vorher", so Grupe.

Viele Sprachkurse finden erst am Abend statt – nach der Arbeit. Für viele ausländische Fachkräfte ist das problematisch, besonders wenn sie Familie haben, beschreibt HWK-Chef Grupe. “Wenn man den ganzen Tag acht Stunden gearbeitet hat, egal in welchem Beruf, dann ist man normalerweise auch erschöpft. Da wäre es natürlich gut, wenn man auch tagsüber entsprechende Angebote macht. Das wäre sehr, sehr hilfreich."

Damit die Zuwanderung gerade in die kleinen Unternehmen des Handwerks gelingt, ist es wichtig, ausländische Fachkräfte zu gewinnen, die sprachlich und beruflich schnell integrierbar sind. So die Erfahrung der Handwerkskammer in Dresden. Optimal sind Sprachkurse, die vorbereitend im Heimatland stattfinden. Auch die Handwerkskammer in Magdeburg baut ihre Kooperationen in diesem Bereich aus, um gezielt motivierte und gut vorgebildete Jugendliche für eine duale Berufsausbildung in Deutschland zu gewinnen.