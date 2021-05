Die Wohnnebenkosten steigen auch in diesem Jahr in ganz Deutschland weiter. Das geht aus Daten des Bundes der Steuerzahler (BdSt) hervor. Zuerst hatte die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach müssen die Bewohner in 14 von 16 deutschen Landeshauptstädten in diesem Jahr höhere Nebenkosten als im Vorjahr bezahlen, günstiger wurde es in keiner Stadt. Im Schnitt summieren sich die vom Staat veranlassten Steuern und Gebühren für einen Drei-Personen-Haushalt in einem 120-Quadratmeter-Eigenheim in diesem Jahr auf 1.818 Euro – ein Plus von 20 Euro gegenüber dem Vorjahr.