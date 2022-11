Auf Landesebene rechne man mit ähnlichen Entwicklungen, geben Sprecher der jeweils zuständigen Landesministerien auf Anfrage des MDR an. Aus den aktuell 26.100 Wohngeldhaushalten in Sachsen-Anhalt könnten dann 78.300 werden, hieß es von Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales. In Sachsen würde die Zahl von 41.790 auf rund 125.400 wachsen, so das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung. In Thüringen gibt es nach Angaben des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft derzeit ungefähr 19.400 Wohngeldhaushalte.