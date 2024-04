Eine große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft in Ostdeutschland sind die Anforderungen an eine klimagerechte Sanierung. "Wir sind für Klimaschutz. Nichtsdestotrotz ist es für uns eine Riesenaufgabe, das, was Deutschland vorgibt, umzusetzen", sagte Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Es bedürfe hoher Anstrengungen für die energetische Sanierung, die Klimaneutralität sei "ein besonders dickes Brett", zumal die Investitionen allein über Förderung und Mieten refinanzierbar seien.



Laut einer Studie müssen im BBU-Gebiet über 60 Prozent der Wohnungen saniert werden, um die aktuellen Vorgaben einzuhalten. Die Kosten: 900 Millionen Euro zusätzliche Investitionen. Dies könne nur durch eine Verdopplung der Mieten oder der Schulen erreicht werden. Diese Ergebnisse könnten in etwa auch auf die anderen Bundesländer im Osten übertragen werden.



Laut Kern sei der Ausstieg aus fossilen Energien (Decarbonisierung) viel effizienter als eine CO2-Minderung durch die Gebäudesanierung. "Es ist fünfmal so effizient, in die Dekarbonisierung der Energieversorgung zu investieren, als in die immer dickere Dämmung von Wohngebäuden", erklärte Kern. Müller aus Sachsen sagte: Altschulden sind eine gigantische Hemmnis bei der energetischen Sanierung. Wir wünschen uns hier eine Entlastung in Form eines Investitionszuschuss. Es fällt schwer bei den Fakten nicht in eine Depression zu verfallen."