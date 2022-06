In Sachsen wurden bislang 220 Borreliose-Erkrankungen registriert, in Sachsen-Anhalt 114 und in Thüringen 35. Regional gibt es dabei allerdings große Unterschiede. So wurden in Chemnitz beispielsweise genauso viele Borreliose-Fälle gezählt wie in ganz Thüringen, wobei dort vor allem der Norden bislang so gut wie gar nicht betroffen ist. In Sachsen-Anhalt traten bislang die meisten Fälle in diesem Jahr im Landkreis Börde und dem Salzlandkreis auf.