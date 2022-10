Genau da will das "Zukunftzentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation" ansetzen, dessen Gründung die Kommission vor zwei Jahren vorschlug. In dieser Einrichtung soll es unter anderem um die Veränderungen in Ostdeutschland, aber auch in Mittel- und Osteuropa nach der Wende gehen. Auch soll die "Lebensleistung der Ostdeutschen" gewürdigt werden. Als Standort beworben haben sich sieben Städte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, nämlich Halle, Jena, Eisenach, Mühlhausen, Sonneberg und Frankfurt (Oder) und Leipzig gemeinsam mit Plauen. Bewerben konnte man sich bis Ende September.