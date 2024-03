DHL will Paketboxen aufstellen, die nicht nur für die eigenen Pakete vorgesehen sind. Die Stationen der Tochterfirma OneStopBox sollen auch andere Paketdienstleister nutzen können. Die Unternehmensgründung gab DHL am Montag bekannt. Der Chef der Tochterfirma, Lukas Beckedorff, sagte, im ersten Jahr seien 100 Automaten das Ziel. Im kommenden Jahr seien 2.000 Automaten geplant, in den darauffolgenden Jahren sollen "jeweils mehrere Tausend" folgen. "Unser Fokus liegt auf größeren Städten, in München gibt es zum Beispiel einen großen Bedarf", erklärte Beckedorff.