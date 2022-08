Der Anfang und das Ende des Brotes werden bei den Meisten eher verschmäht, dafür scheinen sie in der Sprache bevorzugt zu werden. Insgesamt 24 verschiedene Bezeichnungen haben MDR-Nutzer genannt, darunter Kuppe, Rindel oder Kniffde.

Doch betrachtet man die häufigsten Antworten, so ist Mitteldeutschland dreigeteilt: Im Westen sagt "Knützchen" (auch "Knüstchen" oder einfach "Knust"), der Süden und Osten ist dagegen beim "Renftel" (oder Ränftchen in Thüringen) und der Norden nennt das Ende des Brotes einfach "Kanten".

Etwas derber – und etwas humoristischer – ist man dagegen in der Region Chemnitz-Zwickau: Hier ist das Ende einfach das "Ärschel".

Sie wollen wissen, in welchen Orten genau welcher Begriff benutzt wird? Hier geht es zur interaktiven Karte.

Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm

Vom Ende oder Anfang des Brotes hin zu seinem Mittelteil. Eine Scheibe Brot, belegt mit etwa Aufschnitt oder Käse, wird in Sachsen-Anhalt, vor allem in der Region um Magdeburg und in der Altmark, als "Stulle" bezeichnet. Das aus dem Niederdeutschen stammende Wort ist mindestens seit dem frühen 18. Jahrhundert in Deutschland gebräuchlich und schon bei den Gebrüdern Grimm zu finden. Experten vermuten, dass es sich von dem alten niederländischen Wort "stul" ableitet, was früher als "Stück" oder "Brocken" übersetzt wurde.

Das ebenfalls weit verbreitete Wort "Bemme" stammt dagegen nicht aus dem Norden, sondern laut Sprachforscher Klaus Müller vermutlich aus dem Obersorbischen.

Weitaus weniger kreativ, dafür aber sehr präzise und überall in Deutschland zu verstehen, ist die schlichte Bezeichnung (belegte) "Scheibe Brot", die in ganz Thüringen und im Süden Sachsens geläufig ist – interessanter Weise allerdings von keinem Befragten in Sachsen-Anhalt genannt wurde.

Süße Lutschpastillen werden vor allem als "Bonbons" bezeichnet, was sich aus dem französischen Wort "bon" für "gut" ableitet. Doch vor allem im Nordharz und in der Börde ist der Begriff "Bollchen" sehr weit verbreitet.

Im Gebiet Halle ist auch der Ausdruck "Schnongs" geläufig. Da er ähnlich wie "Bongs" klingt, das immerhin fünf Mal genannt wurde und dieser Ausdruck sich vom "Bonbon" ableitet, könnte hier eine Verwandtschaft bestehen.

Ebenfalls mehrfach genannt wurden "Malz" (4), "Moler", "Zuckerding" und "Zuckerle" mit jeweils zwei Nennungen.

Bei Schuhen, die man zu Hause anzieht, scheint es keine Regeln zu geben. "Latschen", "Schlappen", "Pantoffeln" oder einfach "Hausschuhe" – alles scheint überall vertreten zu sein und regionale Besonderheiten lassen sich in der Karte kaum erkennen.

Ebenfalls mehrfach genannt wurden "Puschen" (18), "Bodden" (2) und Socken (5).

Wenn Kinder Fangen spielen, gibt es häufig Bereiche, in denen die Gejagten sicher sind. Wir wollten wissen, wie diese Bereiche genannt werden.

Besonders in Sachsen-Anhalt und Thüringen verbreitet ist der Begriff "im Haus". Ist ein Kind "im Haus", ist es also vor den Fängern sicher. Deutlich seltener genannt, dafür in allen drei Bundesländern bekannt, ist der Begriff "frei".

Eine nordost-sächsische Besonderheit scheint der Begriff "Zick" zu sein. Er ist vor allem in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Meißen sowie in der Landeshauptstadt Dresden verbreitet.

Im Süden Sachsen-Anhalts sowie im Westen Sachsens wurde zudem "im C" genannt (7). Auch "Außen" wurde sechs Mal erwähnt.