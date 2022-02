E-Scooter zum Ausleihen: Die gibt es inzwischen in jeder größeren Stadt in Mitteldeutschland. Der größte kommerzielle Anbieter, TIER, ist allein in fünf Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten. Seine Rolle werden in Chemnitz, Halle, Jena, Leipzig und Zwickau verliehen, insgesamt knapp 1.600 Roller an der Zahl. Aber auch in Magdeburg, Erfurt und Dresden kann man sich einen Elektro-Roller ausleihen. In der sächsischen Landeshauptstadt ist der Anbieter Lime mit mehr als 800 Rollern am Start. In ganz Deutschland waren 2020 insgesamt 180.000 Elektro-Stehroller versichert.