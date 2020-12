Die Preiserhöhung begründe sich in der Anschaffung der Technik und der Schulung des Personals sowie in der längeren Prüfungszeit, sagt Grünewald. Er sehe die Neuerungen positiv:

Die Preiserhöhung gilt ab dem kommenden Jahr bundesweit. Eine praktische Führerscheinprüfung kostet in den ostdeutschen Bundesländern dann knapp 117 Euro. Insgesamt betragen die Kosten für einen Führerschein in Ostdeutschland in der Klasse B etwa 1.400 Euro; in Westdeutschland sind es zwischen 1.800 und 2.000 Euro.