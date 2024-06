Sommerferien Sachsen und Thüringen verabschieden sich in die Ferien

19. Juni 2024, 14:41 Uhr

Als Erste in Deutschland starten die Schülerinnen und Schüler in Sachsen und Thüringen am Mittwochmittag in die großen Ferien. Bis Anfang August ist für sie nun vor allem Ausspannen und Urlaub angesagt.