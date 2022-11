In Lengenfeld im Vogtland betreibt Markus Blömer seit acht Jahren einen Schlachtbetrieb. Zu seinen Kunden gehören Tierhalter und Fleischereien. Sein jährlicher Umsatz liegt bei rund 550.000 Euro. Das jedoch könnte sich in den nächsten Monaten ändern, sagt Blömer, denn: "Von den Ferkelproduzenten bei uns in der Region haben einige aufgehört. Und wenn es bei den Ferkeln fehlt, geht es dann weiter bei den Mästern und irgendwann fehlt der Rohstoff."



Der Grund seien die hohen Kosten bei Energie und Futter für Mastbetriebe, erklärt Blömer. In der Folge sei es schwer, Fleischprodukte so herzustellen, dass es für den Verbraucher noch zu bezahlen ist.