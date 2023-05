LNG also "Liquified Natural Gas" ist verflüssigtes Erdgas, das aus anderen Staaten importiert werden kann. Gefördertes Erdgas wird auf -162° C heruntergekühlt und so in den flüssigen Aggregatzustand versetzt. So wird der Energieträger verdichtet und kann von Spezialschiffen in großen Mengen transportiert werden. Am Zielort angekommen wird das LNG wieder in den gasförmigen Zustand zurückversetzt und kann dann durch Pipelines weitertransportiert werden.

Flüssiges Gas hat eine wesentlich geringere Dichte als gasförmiges. Das bedeutet, dass in diesem Zustand eine weitaus größere Menge des Energieträgers transportiert werden kann. Zudem sind auf langen Strecken keine Pipelines notwendig – der Transport kann mittels Schiffen flexibler und ohne ortsgebundene Infrastruktur erfolgen. Flüssiges Erdgas ist eine zusätzliche Option, die Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Durch den Import kann eine ausreichende Gasversorgung sichergestellt werden. Auch ist es so möglich, Nachbarstaaten unter die Arme zu greifen, wenn Gas bei Ihnen knapp würde.

Die Terminals können Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge bis 2024 37 Milliarden Kubikmeter Gas importieren. Bis 2030 sollen 76 Milliarden Kubikmeter importiert werden. Dies übersteigt die 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas, das Deutschland bis vor dem Ukrainekrieg aus Russland bezogen hat.

Kritiker sehen in den LNG-Terminals an den deutschen Küsten eine Gefahr für Tourismus und Umwelt. Speziell an der Ostsee gibt es viele Vogelschutz- und Laichgebiete, das Ökosystem könnte durch die Errichtung von schwimmenden LNG-Terminals und Piplines ans Festland gestört werden.