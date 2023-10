Nur etwa 15 Verlage aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben einen eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse gebucht. Diese Zahl nannte Heike Haupt, Geschäftsführerin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auf Anfrage von MDR KULTUR. Damit seien nur halb so viele Verlage in Frankfurt vertreten wie 2019, vor Beginn der Corona-Pandemie. Einige wenige Verlage seien aber in diesem Jahr noch an den Länderständen von Thüringen und Sachsen dabei.