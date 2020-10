Der Preis wird anders als die anderen Nobelpreise nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Er gilt als renommierteste politische Auszeichnung der Welt. 2019 ging er an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed für seinen Einsatz für eine Lösung im Grenzkonflikt zwischen Eritrea und Äthiopien. Der Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen oder umgerechnet über rund 950.000 Euro verbunden.

Der Friedensnobelpreis wurde von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet, dem Erfinder des Dynamits. Er widmete ihn Verdiensten um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. Der Friedensnobelpreisträger wird als einziger aller Nobelpreisträger nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet und geehrt. Die Auszeichnungen werden traditionell am 10. Dezember vergeben, dem Todestag von Nobel. In diesem Jahr findet dies sowohl in Oslo als auch in Stockholm wegen der Coronavirus-Pandemie in anderem und deutlich kleinerem Rahmen statt.