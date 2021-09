Die GDL bestätigte am Montag, dass weitere Arbeitsniederlegungen in der Zukunft nicht ausgeschlossen seien. Die Deutsche Bahn hatte zu Beginn des dritten Streiks ein neues Tarif-Angebot unterbreitet, das Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro vorsah. Dies lehnte die GDL ab, da es nur für einzelne Arbeitsbereiche und somit ausgewählte Betriebe im DB-Konzern gelten sollte. Die Gewerkschaft will aber für alle ihre Mitglieder Abschlüsse erzielen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es zulässig, dass die GDL und nicht die DB die Tarifzuständigkeit festlegt.

Die Bahn will in Zukunft das Tarifeinheitsgesetz anwenden – für alle ihre rund 300 Einzelbetriebe. Im Falle kollidierender Tarifverträge, etwa zwischen der GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), wird dann festgestellt, welche Gewerkschaft im Betrieb die meisten Mitglieder vertritt. Laut Bahn hätte die GDL nur in 16 Betrieben eine Mehrheit, sodass ihr Tarifabschluss nur dort gelten würde. Arbeitsrechtler Matthias Jacobs wies im Deutschlandradio auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz von 2017 hin: Demnach sind Arbeitskämpfe auch für jene Tarifverträge zulässig, die später möglicherweise gar keine Mehrheit im Unternehmen bekommen, um Anwendung zu finden.



Das hessische Landesarbeitsgericht wies am Freitag in zweiter Instanz eine einstweilige Verfügung der Bahn gegen den GDL-Ausstand zurück. Auch hier ging es um die Frage, ob die GDL ihre Tarifverträge auch für Mitglieder in von der EVG dominierten Betrieben durchsetzen kann. Nach Auffassung des Gerichts müsste diese Klausel leerlaufen, mache aber nicht den gesamten Streikaufruf unwirksam. Auch die Verhältnismäßigkeit des fünf Tage dauernden Streiks wurde nicht in Frage gestellt.