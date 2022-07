Durch einen Großbrand in der Innenstadt von Lichtenstein kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, Funkenflug und einer Geruchsbelästigung. Alle Personen, die sich derzeit in der Stadt aufhalten, werden gebeten, sich unverzüglich in Gebäude zu begeben, dort Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Der Aufenthalt im Freien ist zu vermeiden. Eine Unterbrechung der Gasversorgung wurde veranlasst.