In Dresden ist am Dienstag an der Löbtauer Straße, Höhe Wernerstraße, eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung muss unverzüglich erfolgen. Daher sind umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen in den Stadtteilen Friedrichstadt, Löbtau und Altstadt II durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr notwendig. Die derzeitige Planung sieht vor, dass betroffene Einwohner ihre Wohnungen bis 03:00 Uhr verlassen.