Gefahreninformation Evakuierung wegen Kampfmittelentschärfung in Plauen

Auf Grund der notwendigen Entschärfung eines Kampfmittels in Plauen, im Bereich Dörffelstraße, macht sich für die anstehende Entschärfung eine Evakuierung in einem Radius von ca. 500 Metern erforderlich. Die Evakuierung beginnt ab ca. 16:00 Uhr. Spätestens ab diesem Zeitpunkt müssen die Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Welche Straßen konkret betroffen sind, kann auf der Homepage der Stadt Plauen unter www.plauen.de/bombe eingesehen werden. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundigen wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Bevölkerung wird gebeten, den Hinweisen des Ordnungsamtes zu folgen. Wer zu Verwanden oder Freunden gehen kann, sollte dies an erster Stelle nutzen. Sollten Sie keine andere Aufenthaltsmöglichkeit haben, stellt die Stadt Plauen die „Festhalle“ zur Verfügung. Ab Haltestelle Tunnel fahren Straßenbahnen und ab Dobenaustraße, Höhe ehemalige Kinderklinik ist ein Busshuttle eingerichtet. Für pflegebedürftige oder gehbehinderte Bürger stehen spezielle Transportfahrzeuge bereit. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die Evakuierungshelfer vor Ort oder nutzen Sie das Bürgertelefon. Vergessen Sie Ihre Medikamente nicht! Die Entschärfungsmaßnahmen können bis 23:00 Uhr andauern. Handlungsempfehlung: Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Nehmen Sie möglichst nochmals eine Mahlzeit ein und trinken Sie ausreichend. Nehmen Sie wichtige Papiere und benötigte Medikamente mit. Wenn vorhanden, nehmen Sie Ihren Impfausweis oder Genesenennachweis oder negatives Testergebnis mit. Klären Sie die Versorgung der Haustiere. Löschen Sie offene Feuerstellen (Herde, Öfen, Kamine, etc.). Bei der Unterbringung in einer Notunterkunft beachten Sie bitte die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung bzw. die Mindestabstandsregel von 1,50 m. Zugang nur für geimpfte oder getestete Personen, Testmöglichkeiten vor Ort sind vorhanden.