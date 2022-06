Waldbrand im Harz

Handlungsempfehlung: Meiden Sie das betroffene Gebiet. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Den Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort ist Folge zu leisten. Halten Sie Straßen für Feuerwehrfahrzeuge frei. Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab. Bringen Sie Haustiere und Nutzvieh in Gebäude oder Ställe. Stellen Sie deren Versorgung und Betreuung sicher. Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien.