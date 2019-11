Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Meiningen

Für Bewohner der Evakuierungszone ohne andere Aufenthaltsmöglichkeit stehen die Multihalle in der Moritz-Seebeck-Allee und der Landratsamt-Saal am Obertshäuser Platz in Meiningen zur Verfügung. Busshuttle sind ab 9 Uhr in der Berhardstraße (Sächsischer Hof), Bushaltestelle Adelheidstraße und Bushaltestelle Rohrer Straße eingerichtet.



Rückfragen können an die Einsatzkräfte vor Ort und das Bürgertelefon unter 03693/485 8211, -8312 und -8295 gestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lra-sm.de.