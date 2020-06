Ausfall Notruf 112 in Suhl und den Kreisen Sonneberg und Hildburghausen

Die Polizei empfiehlt, sich in den Medien auf dem Laufenden zu halten – etwa im Lokal-Radio. Nachbarn sollten in Kenntnis gesetzt und bei Bedarf Hilfe geleistet werden. Die Störung werde so schnell wie möglich behoben. Im Notfall erreichen Sie Feuerwehr und Polizei an ihren Standorten.