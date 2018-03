Bevölkerungswarnung Am 12.03.2018 gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortschaft Böhlen/Lippendorf zum Brand von drei Lagerhallen, in welchen verpresster Plastikmüll gelagert ist. Durch das Großfeuer kommt es in der Ortslage und den anliegenden Ortschaften ( Gaulis/Espenhain/Rötha ) zu einer erheblichen Rauch- und Rauchniederschlagsentwicklung sowie Sichtbehinderung.