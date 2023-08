Gefahreninformation für Stadtroda - Hochwassergefahr durch Starkregen

In den Tal- und Hanglagen Stadtrodas und umliegenden Gemeinden kann es wegen Starkregen zu Hochwasserereignissen kommen. Die Ortslage Stadtroda ist derzeit überflutet! Meiden Sie das Stadtgebiet!

Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an. Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen und das Ufer kann einbrechen. Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann.