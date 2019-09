Kodersdorf: Sprengung einer Phosphor-Brandbombe

Auf dem Gelände des Holzwerkes in Kodersdorf nahe Görlitz ist eine 50 Kilogramm schwere Phosphor-Brandbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Ein Transport der Bombe ist laut Polizei nicht möglich, so dass eine Sprengung am Fundort durchgeführt werden muss. Die Behörden warnen, dass dabei Phosphordämpfe entweichen können.