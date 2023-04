Das Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt sieht mit Blick auf die Sprengungen von Geldautomaten noch Reserven bei den Sicherheitsstandards von Sparkassen und Banken. LKA-Sprecher Michael Klocke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das hätten zuletzt gesprengte Geldautomaten in Magdeburg, Tangermünde und in Sülzetal deutlich gemacht.