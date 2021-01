Die Kampagnen von Impfgegnern wirkten eben teilweise auch bei medizinischem Personal, sagt Erik Bodendieck, der Präsident der sächsischen Ärztekammer. Neue Dinge führten immer zu Skepsis, das sei völlig normal und es sei auch völlig berechtigt, entsprechende Fragen zu stellen: Funktioniert das denn? Die hier vorgebrachten Argumente ließen sich in vielerlei Hinsicht doch deutlich entkräften, wenn man sich etwas näher mit dem Thema der zur Verfügung stehenden Impfungen beschäftige. Genau das erwartet Bodendiek aber von seinen Kollegen und appelliert an die Vorbildfunktion.

Auch bei ihren Pflegekräften seien noch einige zurückhaltend, sagt Margit Benkenstein, Vorsitzende der Thüringer Landesgruppe im Bundesverband Privater Anbieter sozialer Dienste. Das sei aber keine generelle Impfskepsis, sondern eher ein vorsichtiges Abwarten: "Wir motivieren natürlich unsere Mitarbeiter, dass sie sich impfen lassen möchten, und jeder geimpfte Mitarbeiter senkt das Risiko in den Einrichtungen", sagt Benkenstein. Es sei aber ein freiwilliges Angebot und sie könne da nur an die Vernunft eines jeden appellieren.

Wer direkt mit Covid-Patienten zu tun hat, ist auch eher bereit, sich impfen zu lassen. Bildrechte: --/Drägerwerk/dpa

Man habe eine Verantwortung gegenüber den Pflegebedürftigen – und auch die Arbeitsfähigkeit der Einrichtungen müsse gewahrt bleiben, sagt Junge. Das sei wichtig und eines der wichtigsten Werkzeuge, um jetzt auch schneller aus der Pandemiesituation herauszukommen und wieder in sicheres Fahrwasser in den Einrichtungen zurückkehren zu können. Deshalb, so Junge, appelliere er eindringlich an seine Kollegen, mit gutem Beispiel voranzugehen.