29. Mai 2025, 10:23 Uhr

Unwetter haben in Mitteldeutschland Bäume umstürzen lassen und zu Unfällen geführt. In Schwarzenberg schlug der Blitz in ein Umspannwerk ein, der Strom fiel zeitweise aus. Vielerorts war die Feuerwehr im Einsatz. Auf der A143 bei Teutschental wurden mehrere Menschen bei einem Unfall verletzt. Auch auf Auf der A4 ist es infolge von starken Regenfällen zu zahlreichen Unfällen gekommen.