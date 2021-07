Der Telekommunikationsdienstleister Vodafone will den Glasfaserausbau in Sachsen mit einer in den letzten Jahren neu entwickelten Technologie beschleunigen. Beim sogenannten Nano-Trenching, das an anderen Orten in Deutschland schon Anwendung findet, wird das Kabel für das Highspeed-Internet in den Asphalt eingebracht, ohne dass die ganze Straße aufgerissen werden muss. Dabei wird eine Fuge in den Straßenbelag geschnitten und nach dem Verlegen wieder verfüllt. Nach wenigen Stunden sei die Straße wieder für den Verkehr nutzbar, hieß es bei einem Pressetermin in Dresden. Nach Firmenangaben können gegenüber einer herkömmlichen Kabelverlegung im Tiefbau so etwa 30 Prozent der Kosten eingespart werden. Am Tag könne ein Team bis zu 600 Meter Kabel verlegen.