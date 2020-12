"Einen Gemüsegarten anlegen", "Sauerteigbrot backen" oder "Puzzle" – die Corona-Pandemie veränderte nicht nur unseren Alltag 2020. Sie hatte auch einen großen Einfluss auf das Google-Suchverhalten. In den Google-Trends des Jahres schlägt sich aber noch ein anderes großes Thema nieder: die Bewegung Black Lives Matter. Nachdem der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota von einem Polizisten getötet wurde, brach eine von den USA ausgehende weltweite Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

Black Lives Matter dominiert die Google-Trends

Der Vorfall Ende Mai führte auch dazu, dass sich die Menschen in Deutschland intensiver mit Themen rund um Rassismus und Polizeigewalt beschäftigten. Im Juni wurde deutlich häufiger nach "Antirassist werden" statt nach "Millionär werden" gesucht und die Frage "Was ist struktureller Rassismus?" erreichte einen Höchstwert. Nach "Diversität" wurde in diesem Jahr häufiger als je zuvor gesucht.



George Floyd war der am meisten gesuchte George. Nach "Black Lives Matter" suchten die Deutschen fünf Mal so häufig wie im Vorjahr. Erstmals wurde nach der Bewegung auch weltweit gesucht.

Antirassismus-Bewegung prägte auch die Kunst- und Kulturszene

Der Einfluss der Antirassismus-Bewegung ging in diesem Jahr auch über Google-Trends, Hashtags und Soziale Medien hinaus. So kürte das Kunstmagazin "Monopol" Black Lives Matter zum einflussreichsten Akteur im Kunstbetrieb 2020. Dass der erste Platz in diesem Jahr nicht an eine Person geht, sondern an eine Bewegung, ist ungewöhnlich.