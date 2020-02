Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten – bei Töten auf Wunsch drohen fünf Jahre Haft. Die passive Sterbehilfe ist erlaubt – durch den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen oder die Gabe starker Schmerzmittel. Ärzte dürfen nach aktueller Gesetzeslage zwar Mittel zur Selbsttötung bereit stellen, das Betroffene dann aus eigener Kraft einnehmen. Allerdings ist das in vielen – nicht in allen – Bundesländern aus berufsrechtlicher Sicht verboten.

Das Berufsrecht der Ärzte, verankert in der Berufsordnung der Bundesärztekammer, verbietet die Hilfe zur Selbsttötung. Diese Bestimmung gilt aber nur, wenn die Länderkammern sie in ihre Berufsordnung übernehmen. Und hier zeigt sich, dass nicht alle Länderkammern der strengen Auslegung der Bundesärztekammer folgen. So heißt es bei der Kammer Westfalen-Lippe nicht "Arzte dürfen keine Beihilfe zum Suizid leisten" nur "Ärzte sollen keine Beihilfe zum Suizid leisten".

Allerdings gibt es von Rechtswissenschaftlern grundsätzliche Zweifel am Verbot. Eigentlich könne es den Straftatbestand der Beihilfe gar nicht geben, argumentiert der Strafrechtler Gerhard Seher: Da Selbstmord an sich nicht verboten sei, gebe es auch keinen Straftatbestand der Beihilfe. Seher warnt, dass mit einer Neuregelung ein Straftatbestand geschaffen werden soll, der gewachsene religiöse Vorstellungen schützt. Das sei in einem Land, in dem viele Menschen keiner Kirche angehörten, bedenklich.

Die Befürworter eines Gesetzes argumentieren, dass ohne Regelung die Beihilfe zur Selbsttötung verzweifelter Menschen illegal bleibe – und damit auch Hilfe für Menschen in Extremsituationen. Vier prominente Mediziner und Ethiker haben nun mit einem Gesetzentwurf die Debatte um den sogenannten assistierten Selbstmord angeheizt. Sie wollen Hilfe zum Selbstmord zwar grundsätzlich verbieten, Ärzte sollten jedoch unter strengen Voraussetzungen Menschen beim Sterben helfen dürfen. Die Sterbehilfe soll nur möglich sein, wenn "der Patient an einer unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung leidet". Davor aber sollte der Arzt prüfen, ob der Patient freiwillig sterben möchte und ihn umfassend über andere, insbesondere palliativ-medizinische Möglichkeiten aufklären. Ein zweiter Arzt muss dabei hinzugezogen werden.

Die Palliativ-Verbände sprechen sich vor allem gegen einen Tabubruch aus: Sterbebegleitung dürfe nicht zur Sterbehilfe werden. Die Deutsche Palliativ-Stiftung fordert angesichts der neuen Debatte den Ausbau der Palliativ-Versorgung. Viele Ängste vor dem Sterben, der letzten Lebensphase, seien unbegründet, angemessene medizinische und pflegerische Versorgung sowie hospizliche Begleitung vorausgesetzt. Der Vorsitzende der Stiftung, Thomas Sitte, forderte zuallererst mehr Aufklärung und einen weitere Ausbau der hospizlichen sowie palliativ-medizinischen Angebote. "Diese müssen allen Menschen in Deutschland, die diese Angebote benötigen, zur Verfügung stehen."

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz lehnt den Vorschlag der Ärztegruppe ab. Begründung: Damit würde Suizidbeihilfe zum Regelangebot des Arztes gemacht werden. Außerdem kritisierte sie die schwammige Formulierung von unheilbar kranken Menschen mit begrenzter Lebenserwartung – wobei die Autoren von zwei bis drei Jahren ausgingen. "Das zeigt, dass es keine allgemeingültigen Kriterien für das Leiden gibt. Entscheidungen über Leben und Tod dürfen aber nicht beliebig sein", sagt Stiftungsvorsitzender Eugen Brysch. Er warnt ebenso wie der frühere Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe vor einem Tabubruch.