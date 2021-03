Hintergrund So wurde die AfD zum Verdachtsfall

Die Begriffe Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus unterscheiden sich vor allem durch eine Abstufung: Während Extremisten sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richten, tun das Radikale nicht zwingend. Wer radikale politische Meinungen vertritt und sie auch umzusetzen versucht, muss nicht mit einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz rechnen. Für den Begriff Extremismus gibt es weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Definition. Eine Auslegung, was "extremistisch" ist, liefert das Bundesamt für Verfassungsschutz. Extremistisch sind demnach Aktivitäten, "die darauf abzielen, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen." Rechtsextremisten wollen – auch unter Anwendung von Gewalt – ein autoritäres oder gar totalitäres staatliches System errichten, in dem nationalistisches und rassistisches Gedankengut die Grundlage der Gesellschaftsordnung bilden sollen. Interessant ist im Zusammenhang mit der Diskussion um die AfD, wie die Verfassungsschutzbehörden den Begriff "extremistisch beeinflusste Organisationen" definieren. So muss nicht jeder, der einer extremistisch beeinflussten Organisation angehört, ein Extremist sein. Auch die Ziele der Extremisten müssen mit den Zielen der Kernorganisation nur teilweise übereinstimmen, damit eine Organisation als extremistisch beeinflusst gilt. Explizites Kennzeichen extremistisch beeinflusster Organisationen ist dem Verfassungsschutz zufolge, "dass ihnen auch Personen angehören, die zwar keine Extremisten sind, aber Teilziele der Organisation verfolgen und dabei entweder den erheblichen extremistischen Einfluss nicht erkennen, oder ihn zwar erkennen, aber in Kauf nehmen, bzw. in Einzelfällen diesen Einfluss sogar zurückdrängen wollen."