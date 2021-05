CHE Hochschulranking 2021:

Die Hochschulen in Thüringen bieten ihren neuen Studierenden "[…] eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang", erläutert Frank Ziegele in der Pressemitteilung der Zeit. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena zeigten sich besonders die Physik-Studierenden sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation.

An der TU Ilmenau werden im Fach Physik von den Studierenden viele Kriterien sehr gut beurteilt. In allen aktuell untersuchten Fächern leistet die Uni sehr gute Unterstützung am Studienanfang.

Die Studierenden des Fachs Informatik an der Fachhochschule Erfurt und den Hochschulen in Schmalkalden und Nordhausen überzeugt die Organisation ihrer Hochschule. Sie werden ebenso wie Anfänger an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach im Fach Informatik am Studienanfang sehr gut unterstützt.

Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt unterstützen ihre Studienanfänger zum Studienstart und im ersten Jahr in vielen Fächern. Gleichzeitig schafft es der weitaus überwiegende Teil der Studierenden, zügig mit dem Studium fertig zu werden. Von den aktuell untersuchten Fächern glänzen in Chemie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und in Mathematik die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nach den Urteilen der jetzigen Studierenden mit sehr guten Studienbedingungen.

Eine sehr gute Studienorganisation weisen dem Ranking nach auch die Fächer Biochemie und Physik in Halle-Wittenberg und ebenfalls die Physik an der Uni Magdeburg sowie Informatik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz auf.



Hochschulen in Sachsen bekommen von ihren Studierenden in den aktuellen Fächern vielfach sehr gute Bewertungen. Die TU Chemnitz bietet beispielsweise in der Mathematik besonders gute Studienbedingungen. Physik-Interessierte finden sowohl in Chemnitz als auch in Dresden eine sehr gute Studienorganisation und Bibliotheksausstattung vor. Die Universität Leipzig punktet besonders bei den Chemie-Studierenden und weist in der Medizin Spitzenplätze in der Forschung auf.