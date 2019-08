Bei Husten, Schnupfen und Co Kassenärzte kritisieren häufige Arztbesuche

Hauptinhalt

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagt, dass es in vielen Haushalten kein Fieberthermometer mehr gäbe und die Menschen immer weniger über Krankheiten wüssten. Vielen Eltern wüssten nicht mal mehr, was gegen leichten Husten hilft. Das wiederum führe zu überfüllten Arztpraxen und Notaufnahmen, meint Andreas Gassen. Das beobachten auch Ärzte in Mitteldeutschland.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL