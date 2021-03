Aktionsplan Integration Der Aktionsplan ist in die folgenden fünf Phasen unterteilt:



1. Vor der Zuwanderung: Die Herkunftsländer sollen Angebote zur Aufklärung und Information machen. Hierbei soll es unter anderem um die gezielte Gewinnung von Fachkräften gehen.



2. Erstintegration: In dieser Phase geht es um Sprachförderung, Beratung für den Einstieg in den Alltag und die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.



3. Eingliederung: Diese Phase sieht Maßnahmen für die Integration in den Arbeitsmarkt sowie in bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamt vor.



4. Zusammenwachsen: Zu dieser Phase gehören beispielsweise Diversitätsstrategien für mehr Teilhabe im Gesundheitswesen, in Kultur, Medien sowie im Sport und für die Stärkung des Miteinanders in der Stadtentwicklung.



5. Zusammenhalt: Hier geht es um Vorhaben für mehr Einbürgerungen, politische Bildung und Partizipation, um gleiche Chancen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst sowie um die Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus.



Die Erarbeitung der Phasen 1 bis 3 ist bereits abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden auf dem 11. und 12. Integrationsgipfel im März beziehungsweise Oktober 2020 vorgestellt. Der Integrationsgipfel findet seit 2006 statt. Die Veranstaltung vom Dienstag ist die 13. dieser Art und die letzte in dieser Legislaturperiode.