Fast 800 Angehörige von Kämpfern der Terrormiliz IS sollen aus einem Lager in Nordsyrien geflohen sein. Kurdische Behörden erklärten, 785 Frauen und Kinder seien nach Luftangriffen der türkischen Armee aus der Einrichtung in Ain Issa geflüchtet. Ähnliche Angaben machte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat.

12.000 IS-Kämpfer in kurdischen Gefängnissen

In kurdischen Lagern sitzen Tausende Angehörige von IS-Kämpfern Bildrechte: dpa In den von Kurden kontrollierten Lagern in Nordsyrien sind insgesamt etwa 12.000 ausländische Angehörige von IS-Mitgliedern untergebracht - 4.000 Frauen und 8.000 Kinder.



Hinzu kommen 12.000 IS-Kämpfer, die in den kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien inhaftiert sind. Darunter sind bis zu 3.000 ausländische Dschihadisten aus insgesamt 54 Ländern.



Die Kurden hatten gewarnt, dass die Offensive der Türkei den Kampf der YPG gegen den IS schwäche und tausenden Dschihadisten in kurdischer Haft eine Chance zur Flucht geben könnte.

Türkische Armee setzt Angriffe fort

Seit Mittwoch geht die türkische Armee gegen Syrien vor Bildrechte: dpa Unterdessen hat die türkische Armee ihre Angriffe im Nordosten Syriens auch am Sonntag fortgesetzt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete über erbitterte Gefechte in Suluk nahe der syrischen Grenzstadt Tal Abjad.



Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte, zu denen die YPG gehört, bestätigte die Angaben über die Kämpfe in Suluk. "Die Türken versuchen, die Kontrolle zu übernehmen", sagte er. Kurdische Kämpfer leisteten aber weiterhin Widerstand. Auch in der nordsyrischen Grenzstadt Ras al-Ain dauerten die Kämpfe am Sonntag an.

UNO: 130.000 Menschen auf der Flucht