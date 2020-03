Wenn man sich die internationalen Entwicklungen so anschaut, wird ja an völlig neuen Technologien geforscht und gearbeitet. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass die Atomtechnologie weltweit weitergetrieben wird.

Unabhängig davon, was in der Politik diskutiert wird - die deutschen AKW-Betreiber haben sich längst auf den Atomausstieg eingestellt. Das bestätigt die Pressestelle von RWE. Das Unternehmen betreibt die Kernkraftwerke Gundremmingen C und Emsland, die 2021 bzw. 2022 vom Netz gehen sollen.

Es gebe in Deutschland einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens zum Ausstieg aus der Kernenergie, an dem der Betreiber nach eigener Aussage nicht rütteln solle, heißt es im RWE-Statement weiter. Jede Technologie habe ihre Zeit. Die der Kernenergie in Deutschland sei vorbei. Einen Neubau von Kernkraftwerken sowohl in Deutschland als auch im Ausland schließt der Energiekonzern definitiv aus.