Rund 190 Vereine sind im Karneval-Landesverband Sachsen-Anhalt organisiert, mit insgesamt rund 17.600 Mitgliedern. Einen großen Straßenumzug wird es in diesem Jahr aber nicht geben. In Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und in Halle wurden die diesjährigen Rosenmontagsumzüge abgesagt. Allerdings soll es am Sonntag in Lettin bei Halle einen "Miniumzug" geben, sagt Sebastian Müller vom Lettiner Carneval Club e.V.