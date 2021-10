Ampel-Koalition Wird Cannabis-Konsum jetzt legal?

Auch Deutschlands Strafverfolger sind bei der Frage nach einer Legalisierung von Cannabis uneins. So warnten die Deutschen Polizeigewerkschaften in dieser Woche, dass eine Cannabis-Legalisierung ein fatales Signal sei. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow sagte, die Gefährlichkeit werde heruntergespielt und insbesondere bei Jugendlichen führe dies dazu, dass die Hemmschwelle zum Gebrauch gesenkt werde.



Allerdings steigt die Zahl junger Konsumenten auch trotz der bisherigen Verbote seit Jahren an, wie Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung belegten.