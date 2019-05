In vielen Gemeinden ist am Sonntag auch ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Die Ergebnisse fielen mancherorts deutlich aus: Im Sickerode in Thüringen erhielt Thiemo Weinrich (Freie Wähler) 100 Prozent der Stimmen – bei 83 Wählern.

Auch in Gommern in Sachsen-Anhalt trat der Rathauschef Jens Hünerbein (parteilos) zur Wiederwahl an. Nach Angaben der Stadt erhielt er alle abgegebenen Stimmen - er hatte allerdings auch keinen Gegenkandidaten.

In Zittau in Sachsen ist der Wahlausschuss von der hohen Wahlbeteiligung überrascht worden. In den 17 Wahllokalen mussten Stimmzettel nachgeliefert werden, weil mehr als die erwarteten 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben wollten.

In Glauzig bei Köthen ist die Wahl des Ortschaftsrats am Wochenende ausgefallen: Es hatten sich keine Bewerber gefunden. Einen solchen Fall gab es in der Gemeinde noch nie. Ab Juli trifft der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt die Entscheidungen für Glauzig.

In Lampertswalde in Sachsen wurde der örtliche Sportverein die stärkste Kraft bei den Gemeinderatswahlen: Der SV Lampertswalde erhielt 34 Prozent der Stimmen und stellt zukünftig sechs Gemeinderäte.

In Sömmerda in Thüringen ist eine Frau ins Wahllokal gegangen, ohne vorher ihr Essen vom Herd zu nehmen. Das Essen brannte an. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Ein offenes Feuer gab es zum Glück nicht, die Wohnung war aber komplett verqualmt.