Reges Treiben auf dem Gelände der Feinkost in Leipzig. Hier wo zu DDR-Zeiten Konserven produziert wurden, findet jeden Freitag eine Marktschwärmerei statt. Das ist eine Art digitaler Bauernmarkt. Verbraucher bekommen an kleinen Ständen regional angebaute Lebensmittel - direkt vom Landwirt. Bestellt und bezahlt wird Tage im Voraus über einen Webshop.

Darin sieht Jasmin Paternak, die die Marktschwärmerei in der Leipzig Feinkost organisiert, einen ökologischen Vorteil. Die Erzeuger & Erzeugerinnen hätten Zeit, genau das zu ernten, was bestellt wurde. Die bessere Vorbereitung führe dazu, dass - wie bei Wochenmärkten - nicht so viel weggeschmissen werde.

Ein weiteres Plus: die kurzen Transportwege der Erzeuger zur Schwärmerei. Während die Ware bei Aldi und Co oft Hunderte bis Tausende Kilometer unterwegs ist, sind es vom Hof von Biolandwirt Malte Bauer bis zur Schwärmerei in Leipzig gerade einmal zwanzig Kilometer. Malte Bauer beliefert Marktschwärmereien und Bioläden gleichermaßen. Er versucht, seine Lieferungen zu optimieren, was nicht immer gelingt.